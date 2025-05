Rússia xifra en 304 els civils morts per la incursió d'Ucraïna a Kursk

Les autoritats locals estimen que 576 persones continuen desaparegudes

MADRID, 31 maig (EUROPA PRESS) -

Les autoritats locals de la regió russa de Kursk estimen que 304 civils han mort des del començament, l'agost de l'any passat, de la incursió sorpresa de les forces ucraïneses al territori, i que 576 persones continuen en parador desconegut.

Rússia assegura que la regió està sota el seu control total però Ucraïna manté que el contingent militar desplegat a la regió russa continua actiu i combatent, malgrat que Kíiv també ha reconegut que ha perdut una bona quantitat del terreny guanyat només més començar la incursió.

El governador regional en funcions, Alexander Khinshtein, ha proporcionat aquests últims recomptes de víctimes en una roda de premsa recollida per l'agència russa TASS en què ha confirmat, com a nota positiva, que gairebé 1.300 habitants que havien estat donats per desapareguts ja estan localitzats i identificats.

"Fins avui, s'han localitzat 1.290 persones i s'ha determinat la ubicació aproximada de 421 més. Lamentablement, desconeixem el parador de 576 persones. Si bé és una xifra molt elevada, és correcta, ja que s'ha recopilat a partir de diverses fonts", ha indicat.

"Lamentablement, a mesura que s'alliberen els nostres assentaments, els militars i els investigadors estan trobant evidència dels crims bàrbars de les forces armades d'Ucraïna. Avui s'ha establert la mort de 304 civils. La majoria han estat identificats", ha afegit el governador, aquesta vegada al seu compte de Telegram.

L'exèrcit ucraïnès no s'ha pronunciat sobre aquesta informació.