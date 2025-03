Rússia i la ultradreta europea lamenten la condemna contra Le Pen

MADRID 31 març (EUROPA PRESS) -

El Govern de Rússia i dirigents de la ultradreta política europea han criticat aquest dilluns la condemna dictada a França contra la líder de Reagrupament Nacional (RN), Marine Le Pen, que no es podrà presentar a les pròximes eleccions després de quedar inhabilitada pel desviament de fons del Parlament Europeu.

El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha assenyalat davant els mitjans que la condemna contra Le Pen és un assumpte intern de França, però ha lamentat que "cada vegada més" els governs europeus "trepitgen normes democràtiques" i "traspassen els límits de la democràcia" per interessos polítics, informa l'agència TASS.

Per la seva banda, el primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, ha plasmat el seu suport per les xarxes a Le Pen amb el missatge 'Je suis Marine' ('Jo soc Marine'). Tant el Fidesz d'Orbán com el RN de Le Pen formen part del grup Patriotes per Europa a l'Eurocambra.

Grup en el qual també s'integra la Lliga de Matteo Salvini, que ha lamentat que a França vulguin "excloure" la seva aliada de la vida política: "Els qui tenen por al judici dels votants sovint troben tranquil·litat en el judici dels tribunals".

Salvini, que ha relacionat aquesta sentència amb la inhabilitació al candidat prorús romanès Calin Georgescu, considera que es tracta d'"una declaració de guerra de part de Brussel·les" en un moment en el qual "els impulsos bèl·lics de Von der Leyen i Macron espanten". "No ens deixarem intimidar", ha proclamat el ministre italià.