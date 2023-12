Rússia i Ucraïna protagonitzen una nit d'intensos atacs d'avions no tripulats a Kíiv i Crimea

Almenys setanta d'aquests aparells han estat abatuts per les defenses aèries contràries durant les últimes hores



MADRID, 16 des. (EUROPA PRESS) -

L'administració militar de la capital d'Ucraïna, Kíiv, ha anunciat aquest dissabte la intercepció d'un atac efectuat per més d'una trentena d'avions no tripulats de Rússia contra la ciutat, que s'ha saldat de moment sense víctimes, en el marc d'una intensa nit d'atacs de drons de tots dos bàndols.

El cap de l'administració ucraïnesa, Serguei Popko, ha informat en el seu compte de Telegram que almenys 31 avions no tripulats 'Shahed', de fabricació iraniana i utilitzats per Rússia s'han acostat a la ciutat repartits en "diferents grups i en diferents onades" des de diverses direccions abans de ser interceptats per les defenses de Kíiv, escenari del sisè atac rus des de principis de mes.

La setmana passada, el Ministeri de Defensa britànic va estimar que l'última onada d'atacs contra Kíiv representen el començament d'una nova campanya contra la infraestructura energètica ucraïnesa amb l'arribada de l'hivern.

També durant les últimes hores les autoritats ucraïneses han denunciat almenys 83 atacs russos a la província de Kherson, al sud-est del país, amb almenys 483 projectils de morter i tres avions no tripulats, tots derrocats, segons el cap de l'administració militar local, Oleksandr Prokudin, que ha informat d'almenys quatre ferits.

Per la seva banda, les autoritats russes han anunciat l'enderrocament de gairebé 40 drons ucraïnesos durant la nit, principalment sobre Crimea, en un dels atacs més intensos en mesos.

El Ministeri de Defensa rus ha informat que 32 drons han estat abatuts sobre aquest territori, mentre que sis drons més han estat abatuts a la regió de Kursk i un altre a la regió de Belgorod, tots dos al nord d'Ucraïna.

De fet, Rússia ha informat d'almenys 41 bombardejos ucraïnesos en les últimes hores sobre aquesta última regió, propera a la frontera amb Ucraïna.

Entre aquests atacs es troben els realitzats amb almenys vuit artefactes explosius llançats des de vehicles aeris no tripulats d'Ucraïna.

Un dels aparells ha estat derrocat i els atacs, en general, no han causat víctimes, segons ha fet saber el governador regional Viatxeslav Gladkov en el seu canal de Telegram.