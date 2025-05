Rússia i Ucraïna comencen el gran intercanvi de presoners amb 390 per bàndol

Europa Press/Contacto/Ministry of Foreign Affairs

Zelenski celebra aquesta "primera fase" i anuncia nous intercanvis per al cap de setmana

MADRID, 23 maig (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Rússia i Ucraïna han intercanviat aquest divendres 270 militars i 120 civils per bàndol, després que la setmana passada pactessin el lliurament d'un total de 2.000 persones després de celebrar a Turquia els primers contactes directes en més de tres anys.

El president ucraïnès, Volodímir Zelenbski, ha celebrat el final d'aquesta "primera fase" de l'intercanvi, que veu "crucial" aplicar íntegrament. "Avui, 390 persones. Dissabte i diumenge, esperem que l'intercanvi continuï", ha avançat per les xarxes socials.

El Ministeri de Defensa de Rússia, per la seva banda, ha explicat en un comunicat que les persones alliberades per Ucraïna ja són a Bielorússia, per a una primera atenció mèdica i psicològica prèvia al trasllat cap a territori rus. Segons Moscou, entre els darrers alliberats figuren civils detinguts durant la incursió de les forces ucraïneses a la regió russa de Kursk.

El Govern de Rússia també ha avançat que aquest "intercanvi a gran escala" continuarà "en els pròxims dies", tot i que cap de les dues parts ha posat un termini a l'acord segellat la setmana passada i que contemplava l'alliberament de mil persones per bàndol.

"És molt important que tornin totes les persones que encara estan en captivitat", ha reclamat Zelenski, que ha promès mantenir els "esforços diplomàtics" per garantir més lliuraments.

El president dels Estats Units, Donald Trump, impulsor d'aquests acostaments entre Kíiv i Moscou, ja havia avançat aquest divendres que les parts havien "completat" les tasques per a "un gran intercanvi de presoners", sense entrar en detalls.