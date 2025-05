Rússia i Ucraïna acorden intercanviar un total de 2.000 presoners després de la trobada a Istanbul

Rússia es declara "satisfeta" amb l'acostament i no descarta noves converses

MADRID, 16 maig (EUROPA PRESS) -

L'assessor del Kremlin Vladímir Medinski ha arribat a una conclusió favorable de la primera trobada amb la delegació russa a Istanbul (Turquia), i s'ha declarat disposat a mantenir les converses entre tots dos països sobre l'acord per intercanviar 2.000 presoners de guerra.

"En general estem satisfets amb el resultat i disposats a continuar amb els contactes", ha declarat l'assessor en una breu declaració als mitjans, entre els quals l'agència russa TASS.

Medinski ha indicat que les pròximes trobades consistiran en una anàlisi detallada de les respectives propostes d'alto el foc i també ha confirmat que la part ucraïnesa ha exigit converses directes entre els dos líders, Volodímir Zelenski i Vladímir Putin.

Ucraïna encara no s'ha pronunciat sobre mantenir o no les negociacions públiques. El ministre de Defensa ucraïnès i cap de la delegació, Rustem Umérov, s'ha limitat a indicar que "ara mateix es treballa en diverses modalitats" de conversa i hi haurà "intercanvis de documents", sense donar-ne més detalls.

L'únic resultat concret materialitzat fins ara és un acord, confirmat tant per Rússia com per Ucraïna, per efectuar un intercanvi en els pròxims dies de 2.000 presoners de guerra, tal com ha avançat Umérov en sortir de la reunió.