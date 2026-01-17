Rússia i Ucraïna acorden un alto-el-foc localitzat en Zaporiyia perquè l'OIEA repari la central nuclear

Europa Press/Contacto/Alexander Polegenko
MADRID 17 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Organisme Internacional per a l'Energia Atòmica (OIEA) ha anunciat aquest divendres un acord d'alto-el-foc temporal i local als voltants de la central nuclear de Zaporiyia, la més gran d'Europa i en mans de les tropes russes des de març de 2022, per escometre les reparacions necessàries en l'última línia elèctrica de reserva de la instal·lació nuclear, fora de servei pels atacs del passat 2 de gener.
"L'OIEA continua treballant estretament amb ambdues parts per garantir la seguretat en la central nuclear de (Zaporiyia) i prevenir un accident nuclear durant el conflicte. Aquest alto-el-foc temporal, la cambra que negociem, demostra el paper indispensable que seguim exercint", ha asseverat el director general de l'OIEA, Rafael Grossi.
Un equip de l'OIEA ha sortit de Viena per controlar els treballs que començaran en els propers dies. Els tècnics tractaran de posar en funcionament la línia de 330 quilowatts, "danyada i desconnectada", i que s'una a la línia principal de 750 quilowatts, l'única de la qual depenia després dels atacs de gener.
Ja aquesta setmana, un altre equip de tècnics de l'organisme ha avaluat les mesures adoptades per la central per mantenir la seguretat en moments de meteorologia adversa i ha confirmat la correcta implementació de les mesures de protecció hivernal per evitar la congelació de l'aigua en els pous d'aigua subterrània.
Igualment, per evitar danys per les temperatures "gèlides", els responsables de la planta controlaran la temperatura de la calefacció local per garantir el correcte funcionament dels generadors diesel d'emergència, necessaris en cas d'un altre tall de subministrament elèctric.
Altres centrals com la de Txernòbil també han sofert desconnexions d'alguna línia elèctrica en les últimes setmanes a causa de l'activitat militar a la zona, "un fet que subratlla un cop més la importància d'una infraestructura de xarxa elèctrica confiable per a la seguretat nuclear", ha afirmat Grossi.
Només en els últims set dies, observadors de l'OIEA han detectat activitat militar en les cinc plantes nuclears d'Ucraïna, fins i tot amb fortes explosions en els seus voltants.
"La deterioració de la xarxa elèctrica d'Ucraïna a causa de la persistent activitat militar té implicacions directes per a la seguretat nuclear de les seves instal·lacions nuclears. L'OIEA seguirà avaluant prioritàriament la funcionalitat d'aquestes subestacions crítiques", ha afegit.
Rússia i Ucraïna es culpen mútuament dels bombardejos contra la infraestructura de suport de la central --controlada per les tropes russes des dels primers compassos de la guerra--, que s'ha quedat en fins a 12 ocasions sense corrent des de febrer de 2022. Un altre alto-el-foc temporal negociat per l'OIEA el passat 30 de desembre ja va permetre realitzar reparacions en aquesta línia.