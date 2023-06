Rússia té "mamífers marins entrenats" a Crimea per "fer front a submarinistes enemics"

Els serveis d'intel·ligència britànics recalquen que són part de la "seguretat"

MADRID, 23 juny (EUROPA PRESS) -

Els serveis d'intel·ligència del Regne Unit han indicat aquest divendres que Rússia compta amb "mamífers marins entrenats" a l'entrada del Port de Sebastòpol, a la península de Crimea, que podria fer servir per "fer front a submarinistes enemics".

"Des de l'estiu del 2022, l'Armada russa ha invertit per millorar la seguretat de la principal base de la Flota del Mar Negre a Sebastòpol", han dit, abans d'afegir que "això inclou almenys quatre capes de xarxes i barreres a l'entrada del port", segons un comunicat publicat pel Ministeri de Defensa britànic en el seu compte de Twitter.

"Durant les darreres setmanes, aquestes defenses molt probablement han augmentat amb un incrementat del nombre de mamífers marins entrenats. Les imatges aèries mostren que les gàbies flotants dels mamífers, que probablement contenen dofins mulars, s'han duplicat al port", han dit.

D'altra banda, han destacat que l'Armada russa fa servir "en aigües de l'Àrtic belugues i foques". "Rússia ha entrenat animals per a un gran ventall de missions, però els que hi ha al Port de Sebastòpol molt probablement són per fer front a submarinistes enemics", han resolt.

La península de Crimea, i especialment Sebastòpol, és un objectiu destacat de les forces ucraïneses, que fan servir avions no tripulats i míssils per destruir objectius russos. El territori va ser annexionat el 2014, una mesura no reconeguda per la comunitat internacional.