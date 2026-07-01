Rússia tanca múltiples llocs de control ferroviaris a la seva frontera amb Finlàndia, Estònia i Letònia

Europa Press/Contacto/Sergei Mikhailichenko
MADRID, 1 jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Rússia ha suspès temporalment el trànsit de persones, vehicles, mercaderies i càrrega a través de diversos llocs de control ferroviaris al llarg de la seva frontera amb Finlàndia, així com altres dues a Estònia i Letònia, sense especificar el motiu d'aquesta decisió.
"Se suspèn temporalment, a partir de l'1 de juliol de 2026, la circulació de persones, vehicles, mercaderies i càrrega a través de llocs de control ferroviaris a la frontera estatal de la Federació de Rússia, en determinats trams de la frontera estatal", indica l'ordre signada pel primer ministre, Mijaíl Mishustin.
En virtut d'això, el Ministeri d'Exteriors rus "notificarà la decisió adoptada" a Finlàndia, Estònia i Letònia, segons subratlla l'ordre, que no atribueix explicació alguna sobre la mesura.