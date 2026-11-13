Rússia diu que incloure països europeus en les converses de pau les podria posar en risc

MADRID 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El viceministre d'Afers Exteriors rus, Serguei Riabkov, ha assegurat que les converses trilaterals entre Rússia, Ucraïna i els Estats Units (EUA) celebrades aquesta setmana a Abu Dhabi han permès avançar en la recerca d'una solució al conflicte ucraïnès, si bé ha advertit que la incorporació de representants europeus al procés podria comprometre'n els resultats.
Riabkov ha explicat que aquesta darrera ronda de contactes s'ha diferenciat de les anteriors perquè ha centrat bona part de les converses en el disseny d'una arquitectura de seguretat per a Europa i les regions limítrofes a l'escenari del conflicte, amb garanties que permetin verificar i fer complir qualsevol eventual acord.
El diplomàtic rus ha considerat, tanmateix, que encara és aviat per parlar d'una recuperació de la confiança entre les parts. "Si existeix la voluntat política necessària, podem construir quelcom viable i realista, i evitar alhora una escalada incontrolada", ha afirmat, en referència als resultats de les trobades mantingudes durant les dues jornades.
Riabkov ha detallat que les delegacions han examinat de manera exhaustiva tots els afers pendents mitjançant contactes bilaterals, reunions en grups reduïts i sessions plenàries, fent servir tots els mecanismes disponibles per mirar de trobar punts d'entesa.
"Que hem avançat és indiscutible", ha subratllat, abans de recordar que els intents anteriors de negociació van patir importants retrocessos i que alguns acords que semblaven estar a punt de materialitzar-se van acabar frustrats. En aquest sentit, ha recalcat que Moscou pretén evitar que es repeteixin aquests escenaris.