Rússia sol·licita una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU pel subministrament d'armes occidentals a Ucraïna

MADRID, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Rússia han confirmat aquest dimarts que han sol·licitat per divendres una reunió al Consell de Seguretat de Nacions Unides per abordar el subministrament d'armament occidental a les forces armades d'Ucraïna.

Així ho ha confirmat el representant adjunt de Rússia a les Nacions Unides, Dmitri Polianski, a Telegram, on ha reconegut que aquesta petició sorgeix en resposta a una sol·licitud presentada per diferents països occidentals "sobre la situació humanitària a Ucraïna".

"Un cop més, no permetrem que els occidentals imposin lliurement la seva narrativa. Sol·licitem una reunió separada sobre el subministrament d'armes occidentals al règim de Kíiv", ha afegit Polianski.

Les autoritats russes han denunciat els aliats d'Ucraïna per subministrar armament que, asseguren, Kíiv utilitza per atacar posicions russes, a més d'escometre presumptes ofensives a la central nuclear de Zaporíjia, un extrem negat per les autoritats ucraïneses.