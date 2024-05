Rússia s'apodera de la localitat ucraïnesa de Klisxíivka, a Donetsk

MADRID, 22 maig (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Rússia han informat aquest dimecres que les forces armades han ocupat la localitat ucraïnesa de Klisxíivka, situada a l'autoproclamada república popular de Donetsk i que va ser recuperada per les tropes ucraïneses durant l'estiu del 2023.

El Ministeri de Defensa rus ha indicat en un comunicat que l'exèrcit ha pogut frenar el contraatac de les forces ucraïneses i ha explicat que l'assalt a la ciutat s'ha saldat amb uns 130 soldats ucraïnesos morts i la pèrdua de dos vehicles. "Com a resultat d'aquestes accions, el comandament sud de Rússia ha alliberat Klisxíivka, a Donetsk", recull el text.

No obstant això, i malgrat aquestes petites victòries en la invasió, Rússia no ha aconseguit un veritable avanç en el front. Segons les autoritats, la localitat en qüestió --situada a tan sols 5 quilòmetres de Bakhmut-- està en ruïnes pels combats del darrer any.

Per la seva banda, les autoritats ucraïneses han insistit en la importància de continuar rebent ajuda per part de la comunitat internacional --i especialment dels Estats Units (EUA)-- per poder fer front a l'ofensiva russa després de més de dos anys de guerra.