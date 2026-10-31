Rússia prorroga les restriccions a l'exportació de dièsel i altres combustibles fins a finals de gener de 2027

Алеев Егор / Zuma Press / Europa Press
MADRID 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern rus ha decidit prorrogar durant 3 mesos les limitacions a les exportacions de dièsel, combustible marí i gasoil per part dels productors nacionals, una mesura que romandrà en vigor fins al 31 de gener de 2027 amb l'objectiu de garantir el proveïment intern, ha anunciat el Consell de Ministres del país en un comunicat.
La decisió ha quedat plasmada en un decret (el número 1436) signat a 31 d'octubre que modifica una resolució governamental del 30 de juliol d'aquest any. Segons el servei de premsa de l'Executiu, la pròrroga cerca "mantenir una situació estable al mercat nacional de combustibles".
La pròrroga dona així continuïtat a una restricció específica que expirava aquest mateix dissabte, mentre que la prohibició general d'exportar combustibles des de Rússia ja estava establerta fins a finals de gener de l'any vinent.
La mesura preveu, no obstant això, determinades excepcions per als enviaments a l'estranger. El viceprimer ministre rus, Alexander Novak, va avançar aquest dijous que l'ampliació inclouria excepcions per atendre els mercats globals: "Com abans, es faran certes excepcions per als subministraments destinats als mercats internacionals", va assegurar en declaracions recollides per l'agència russa de notícies Tass.
En aquest context, Novak va assenyalar que Rússia havia començat a flexibilitzar parcialment les restriccions sobre el gasoil i va confirmar l'enviament de diversos bucs cisterna amb combustible rus als Estats Units en el marc dels recents acords comercials segellats entre tots dos països.