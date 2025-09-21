Rússia celebra el festival alternatiu a Eurovisió amb països amics i sense "perversions"

MADRID 21 set. (EUROPA PRESS) -
La representant de Vietnam es va imposar dissabte a la nit en el festival musical Intervisió, impulsat per Rússia com a alternativa a Eurovisió per congregar països afins ideològicament i allunyar-se del que el Govern qualifica de "perversions", en al·lusió a continguts LGTBI.
Més d'11.000 espectadors van anar al Live Arena de Moscou per presenciar una competició de més de 20 països. Duc Phuc, de Vietnam, va acabar imposant-se als representants de Kirguizistan i de Qatar, després d'una cerimònia en què el cantant rus, Shaman, va demanar al jurat que no el puntués perquè no volia guanyar en cap cas.
El president rus, Vladimir Putin, que va participar en la gala amb un vídeo inicial en què defensava promoure la identitat cultural, va llançar aquest concurs al febrer com a clara alternativa a Eurovisió, festival del què Rússia va ser expulsada després de la invasió d'Ucraïna el 2022.
Encara que teòricament no hi ha vetos, Intervisió representa en la pràctica un altaveu polític per al Kremlin. La presència inicial d'un representant dels Estats Units es va anul·lar per suposades raons familiars i el seu substitut, Vassy, tampoc va actuar per una "pressió sense precedents" del Govern d'Austràlia, país del que també tenia nacionalitat, segons la versió de l'organització recollida per agències oficials.
Moscou havia expressat el seu desig que Intervisió es convertís en una cita anual, i la cerimònia de dissabte va concloure amb l'anunci que Aràbia Saudita acollirà el festival el 2026.
Un altre dels objectius que s'havia marcat el Kremlin era organitzar un esdeveniment afí a la seva ideologia social. "Garanteixo que no hi haurà perversió ni abusos sobre la naturalesa humana, com vam veure durant els Jocs Olímpics a París", va declarar al febrer el ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov.
Rússia té lleis específiques per penalitzar qualsevol tipus de difusió de continguts o missatges LGTBI, sota l'argument de la protecció dels menors d'edat.