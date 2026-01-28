Rússia reitera que Putin està obert a reunir-se amb Zelenski a Moscou

Europa Press/Contacto/Syrian Presidency
MADRID 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Rússia ha reiterat aquest dimecres que el president rus, Vladímir Putin, està obert a reunir-se a Moscou amb el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, i ha assegurat que un cimera entre tots dos líders també ha estat suggerida pel president nord-americà, Donald Trump, en els contactes amb el mandatari rus.
"El nostre president ha dit reiteradament als periodistes que si Zelenski està llest per a una trobada, estarem feliços de donar-li la benvinguda a Moscou", ha indicat l'assessor presidencial, Iuri Uixakov, present en l'última ronda de converses tripartida als Emirats Àrabs Units entre Rússia, Ucraïna i els Estats Units.
"No hem rebutjat mai aquests contactes", ha indicat, després d'insistir que el president ucraïnès viatgi a Rússia, cosa que Zelenski sempre ha rebutjat, i ha afirmat que aquest escenari s'ha plantejat en algunes converses entre Putin i Trump.
De totes maneres, Uixakov ha incidit que una trobada cara a cara entre Putin i Zelenski "ha d'estar ben preparada" perquè el focus sigui "assolir resultats positius", després de recalcar que les autoritats russes garantirien "la seguretat i les condicions de treball" per al mandatari ucraïnès.
El passat mes d'octubre Trump va anunciar la intenció de mantenir una reunió a Budapest amb Putin per "posar fi" a la invasió russa d'Ucraïna, una cita sobre la qual va sobrevolar la presència de Zelenski però que finalment es va descartar per la falta d'avenços en les converses per posar fi a la guerra.