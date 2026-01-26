Rússia: finançar la Junta de Pau de Gaza amb actius congelats "obre nous horitzons"

MADRID 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El Kremlin ha defensat aquest dilluns que la proposta de destinar mil milions de dòlars dels seus actius congelats per finançar la Junta de Pau per a Gaza ideada pel president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, "obre, sens dubte, nous horitzons per a la cooperació".
La proposta de fer servir els fons russos congelats als EUA va ser anunciada la setmana passada pel president rus, Vladímir Putin, aprofitant una visita oficial a Moscou del president de l'Autoritat Palestina, Mahmud Abbas.
El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha destacat que la idea ja va ser considerada "interessant" pel mateix president Trump, si bé "fins ara no hi ha hagut cap reacció" més sobre aquesta qüestió, recull l'agència TASS.
Peskov ja va assenyalar la setmana passada que prop de 5.000 milions de dòlars (uns 4.200 milions d'euros) estan congelats als EUA per ordre de l'anterior govern de Joe Biden, en represàlia per la invasió d'Ucraïna.
La Junta de Pau de Gaza es va anunciar arran de la proposta dels EUA per al futur de l'enclavament palestí després dels cruents atacs d'Israel, que ja han provocat prop de 72.000 morts des d'octubre del 2023.
Aquesta iniciativa, de caràcter supervisor i sota el lideratge de Trump, estarà integrada per un comitè tecnòcrata i caps d'estat d'arreu del món, alguns dels quals ja han acceptat la invitació. L'objectiu és abordar el conflicte a Gaza i fer servir aquest mateix format per tractar altres conflictes en el futur.
No obstant això, la comunitat internacional ha rebut amb escepticisme la iniciativa del president dels EUA davant la possibilitat que serveixi per perjudicar la tasca de les Nacions Unides.