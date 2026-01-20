Rússia recorda que Groenlàndia no forma part originàriament de Dinamarca

MADRID 20 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, ha recordat aquest dimarts que la crisi relacionada amb les aspiracions expansionistes del president dels Estats Units, Donald Trump, pel que fa a Groenlàndia continua sent "un problema vinculat a l'època colonial" ja que l'illa no forma part de manera original de Dinamarca.
"Això forma part del problema vinculat al llegat de l'època colonial. Des del segle XII, Groenlàndia va ser essencialment una colònia noruega, després, durant el segle XVII i principis del XX, va ser una colònia danesa", ha apuntat Lavrov.
"Només a mitjans de segle XX es va signar un acord pel qual va passar a formar part de Dinamarca, no com una colònia, sinó com un territori associat afiliat a la Unió Europea", ha afegit el cap d'Exteriors, en una conferència de premsa en la qual s'han repassat algunes de les fites i desafiaments de la diplomàcia russa el 2025.
Lavrov ha apuntat que "Groenlàndia no és realment una part original de Dinamarca", sinó un "territori colonial", ja que els habitants de l'illa no han concedit el vistiplau al seu actual estatus. "Que la gent d'allà hi estigui acostumada és una altra qüestió", ha valorat.
No obstant això, ha remarcat que els problemes que deriven del passat colonial d'alguns territoris "són cada vegada més aigualits", segons recull l'agència TASS.
L'estatus legal de l'illa torna a ser d'actualitat després que el president Trump s'afanyi per controlar-la, cosa que ja va provar en el seu primer mandat amb ofertes de compra, al·legant motius de seguretat.