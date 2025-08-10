Rússia qualifica de "pamflet nazi" la declaració conjunta de la UE i països europeus de suport a Ucraïna

MADRID 10 ago. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Ministeri d'Exteriors rus, Maria Zakhàrova, ha qualificat aquest diumenge de "pamflet nazi" la declaració conjunta de la Unió Europea i diversos països europeus en què han reclamat veu per a Ucraïna de cara a la reunió de la setmana vinent entre els caps d'estat dels Estats Units i Rússia, Donald Trump i Vladímir Putin, respectivament.
"Un altre pamflet nazi afirma que la pau a Ucraïna només s'aconseguiria pressionant Rússia i defensant Kíiv", ha assenyalat a través del seu canal de Telegram després de criticar que no hagin demanat la interrupció del subministrament d'armes "als terroristes de Kíiv". "La relació entre les burocràcies (de Kíiv) i Brussel·les ja frega la necrofília, i es distingeix per l'ardent reciprocitat entre les parts", ha afegit.
La declaració conjunta, en la qual van sostenir que "el camí cap a la pau a Ucraïna no es pot decidir sense Ucraïna", va arribar després que les autoritats nord-americanes i russes confirmessin que Trump i Putin es reuniran divendres vinent a l'estat d'Alaska.