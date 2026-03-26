Rússia qualifica de "mentida" l'imminent enviament de drons a l'Iran

MADRID 26 març (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Rússia han qualificat aquest dijous de "mentides" les informacions dels mitjans sobre la possibilitat d'un enviament de drons a l'Iran per donar suport a Teheran enmig de l'ofensiva llançada el 28 de febrer pels Estats Units (EUA) i Israel al país centreasiàtic.
"Hi ha moltes falsedats en els mitjans", ha dit el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov. "Ni les publicacions més respectades estan per sobre les altres a l'hora de publicar aquestes mentides", ha subratllat.
"No hi pareu atenció", ha resolt Peskov, segons ha informat l'agència russa de notícies Interfax, preguntat per un article del 'Financial Times' que, citant fonts d'intel·ligència occidentals, assenyala que Rússia es prepara per enviar drons a l'Iran.
Les autoritats de l'Iran han confirmat en el seu darrer recompte més de 1.500 morts per l'ofensiva dels EUA i Israel, si bé l'organització no governamental Human Rights Activists in Iran, amb seu als EUA, ha elevat la xifra a més de 3.000 morts.
L'ofensiva es va llançar enmig d'un procés de negociacions entre els EUA i l'Iran per mirar d'arribar a un nou acord nuclear, la qual cosa ha portat Teheran a respondre atacant territori israelià i interessos nord-americans a la regió del Pròxim Orient, incloses bases militars.