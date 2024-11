Rússia qualifica d'"absurd" que se'ls acusi del suposat sabotatge d'un cable al Bàltic

MADRID 20 nov. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha qualificat d'"absurd" que es pugui vincular Rússia amb l'aparent sabotatge d'un cable de fibra que connecta Alemanya i Finlàndia i que ja han començat a investigar diversos països, si bé cap d'ells ha apuntat ara com ara a la implicació de Moscou.

"És absurd continuar acusant Rússia de tot sense tenir proves", ha resolt aquest dimecres el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, segons diverses agències de notícies russes.

El ministre de Defensa alemany, Boris Pistorius, va apuntar dimarts a la hipòtesi del sabotatge intencionat per explicar els danys a la infraestructura. "No ho sabem exactament i no en tenim cap prova, però això sembla", va declarar.

El Govern de Finlàndia ha confirmat l'obertura d'una investigació, igual que la Fiscalia de Suècia, que també va assenyalar en un comunicat que examinava si el tall del cable es deu a un atac intencionat.