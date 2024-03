Putin guanya les eleccions amb un 87% de vots, segons dades oficials provisionals

MADRID, 17 març (EUROPA PRESS) -

El president rus, Vladimir Putin, ha guanyat les eleccions presidencials celebrades entre divendres i diumenge amb un 87,5 per cent de suport, segons dades oficials corresponents a l'escrutini del 33 per cent de les actes.

Les dades, difoses per la Comissió Electoral Central i recollides per la televisió pública RBC, situen en segon lloc Nikolai Jaritonov (4,01 per cent), seguit de Vladislav Davankov (3,86) i Leonid Slutski (3,02).

La presidenta de la Comissió Electoral de Moscou, Olga Kirilova, ha anunciat que Putin s'ha imposat a la capital amb un 89,1 per cent de suport, seguit de Davankov (4,4), Jaritonov (3,3) i Slutski (3,2).

Destaca també el suport a Putin a Lugansk (94,12 per cent), Jerson (88,12), Donetsk (95,23), Yakutia (87,79), Jabarovsk (80,06) o Chukotka (90,49).