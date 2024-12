Putin acomiada el 2024 destacant els assoliments de Rússia sota els seus 25 anys de poder

MADRID 31 des. (EUROPA PRESS) -

El president rus, Vladimir Putin, ha destacat aquest dimarts en el seu discurs d'any nou els assoliments que Rússia ha aconseguit durant els seus 25 anys en el poder, assegurant que aquest període ha estat "ple de molts esdeveniments a gran escala", inclosos diversos "d'importància històrica".

En un missatge en què no ha citat explícitament la invasió russa d'Ucraïna, ha subratllat els assoliments del país el primer quart del segle XXI i ha destacat la unitat i fortalesa com a claus per superar els reptes enfrontats durant el seu mandat. "Ens fixem grans metes i les aconseguim, superem desafiaments més d'una vegada perquè estàvem junts", ha declarat.

Putin ha reconegut en el seu discurs, recollit per l'agència russa TASS, que encara "queda molt per fer", però ha posat en valor els avanços aconseguits com el "patrimoni comú i una base fiable per a un major desenvolupament". Així mateix, ha assenyalat que Rússia ha demostrat ser un país "independent, lliure i fort", capaç de respondre als desafiaments més difícils.

També ha dedicat paraules especials als soldats russos, als qui ha qualificat com a "veritables herois" per la seva tasca en la defensa del país i per garantir "pau i seguretat duradores" per al poble. En honor seu i coincidint amb el 80 aniversari de la fi de la Segona Guerra Mundial, ha anunciat que 2025 serà declarat "Any del Defensor de la Pàtria", rendint tribut a les generacions passades que van lluitar per la sobirania de Rússia.

En el seu missatge, Putin ha apel·lat als sentiments de patriotisme i als valors tradicionals que, segons ell, inspiren als russos a contribuir al desenvolupament i la protecció del país. "Els sentiments sincers per la Pàtria omplen les nostres vides de gran significat", ha afegit, destacant que aquests valors s'han convertit en una "qüestió d'honor" per a les generacions actuals.

Finalment, ha compartit un missatge d'esperança i bons desitjos per l'any nou, recalcant la importància de la unitat familiar i nacional. "Quan estiguem junts, tot es farà realitat", ha conclòs Putin, abans de desitjar benestar i prosperitat a totes les llars russes: "Feliç Any Nou, benvolguts amics! Feliç Any Nou 2025!".