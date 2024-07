Rússia preveu prendre "mesures" per fer front a la "greu amenaça" de l'OTAN

MADRID, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Rússia han expressat aquest dijous que tenen previst engegar "mesures de resposta" en vista de la "greu amenaça" que suposen les "accions de l'OTAN" per a la seguretat nacional del país i han acusat l'Aliança de continuar apostant per la "confrontació".

El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha indicat que la posició dels països membres de l'OTAN, els líders de la qual estan reunits a Washington, la capital dels EUA, amb motiu de la cimera que s'està celebrant, mostra "novament quina és l'essència" de l'Aliança. "Ha estat creada en l'era de la confrontació amb l'única idea de mantenir aquesta posició", ha dit.

"L'Aliança està complint les seves funcions. La tensió continua escalant al continent europeu", ha manifestat Peskov en unes declaracions recollides per l'agència russa de notícies TASS.

Així mateix ha defensat la necessitat d'adoptar mesures, especialment perquè l'OTAN "continua construint infraestructures a la seva frontera en un intent d'infligir una derrota estratègica" a Rússia. En aquest sentit, ha acusat l'OTAN de desplegar polítiques "hostils" cap a Moscou, especialment en relació amb la possible adhesió d'Ucraïna a l'Aliança.

"És el moment de dir aquestes coses pel seu nom. En aquest cas, estem tractant amb una poderosa aliança d'estats que pretenen tirar aquestes polítiques endavant. L'OTAN està implicada de facto i per complet en la guerra, i això s'ha de saber", ha aclarit.

"És clar que l'aliança persegueix els seus propis objectius: la supressió i la derrota estratègica de Rússia. Això ens obliga a analitzar en profunditat les decisions preses i els textos de les declaracions emeses per l'OTAN", ha continuat abans de manifestar que es tracta d'una "seriosa amenaça contra la seguretat nacional".

Per Peskov, aquestes declaracions mostren, precisament, que els països occidentals "no donen suport al diàleg i que l'Aliança és en si mateixa un instrument de confrontació". "Jutjant el contingut d'aquests documents podem dir que no donen suport a la pau", ha resolt.