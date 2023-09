Rússia està preparada per negociar amb Ucraïna, però sense un alto el foc

MADRID, 24 set. (EUROPA PRESS) -

El Ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, ha dit que "Rússia està a punt per mantenir converses sobre Ucraïna, però no considerarà cap proposta d'alto el foc perquè Moscou ja ha estat enganyat un cop".

"Estem treballant en la situació real que s'ha desenvolupat. (...) Al març i l'abril del 2022 hi va haver negociacions, ja estava tot rubricat, però dos dies després van tenir lloc els fets de Butxa. Perquè crec que algú a Londres o Washington no vol que aquesta guerra acabi", ha afirmat el màxim diplomàtic en una conferència de premsa després de la 78a sessió de l'Assemblea General de l'ONU, recollida per l'agència de notícies TASS.

Ha afegit que "per això ara, quan sentim parlar de negociacions, --el president rus Vladímir-- Putin ho va comentar, va dir molt clarament: sí, estem a punt per a les negociacions, però no considerarem cap proposta d'un alto el foc, perquè ho vam considerar un cop, però ens vau enganyar".

Lavrov ha assenyalat que Occident havia prohibit a Kíiv negociar amb Moscou. "No només estàvem a punt, vam acordar negociar, vam arribar a un acord l'abril del 2022. I després d'això, segons tinc entès, van dir a --el president ucraïnès Volodímir-- Zelenski: ja que han acordat tan ràpid, esgotem-los".

Anteriorment, el ministre havia dit que com més demori Kíiv les negociacions amb Moscou, més difícil serà negociar més endavant. Segons ell, el primer pas per mantenir contactes hauria de ser l'abolició del decret de Zelenski que prohibeix el diàleg amb Moscou.