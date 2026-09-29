Rússia ocupa dues localitats ucraïneses més a Donetsk i Khàrkiv

MADRID 29 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Rússia ha anunciat aquest dimarts l'ocupació de dues localitats ucraïneses més a Donetsk i Khàrkiv, a l'est i el nord-est d'Ucraïna, en el marc dels avanços russos arran de la invasió ordenada per l'inquilí del Kremlin, Vladímir Putin.
El Ministeri de Defensa ha indicat a través de les xarxes socials que les tropes russes han pres Vesséloe Pole, a Donetsk, i Kreidianka, a Khàrkiv, on les forces russes "continuen expandint la zona de control", sense facilitar informacions sobre baixes en els enfrontaments.
Rússia ha anunciat durant els últims mesos avanços a Ucraïna, especialment a Donetsk, una província que --juntament amb Luhansk, totes dues a la regió del Donbàs-- ja era escenari d'un conflicte des del 2014 entre separatistes prorussos i les forces governamentals d'Ucraïna.