Rússia ocupa dues localitats més a Donetsk

Les autoritats de Rússia han informat aquest dilluns que l'exèrcit rus ja controla dues localitats més de la província ucraïnesa de Donetsk, situada a l'est del país, dins els avanços a la zona arran de la invasió desencadenada el febrer del 2022.

Les forces de seguretat russes han ocupat les localitats de Boikivka i Velika, on han mantingut una sèrie de combats amb les tropes ucraïneses, segons ha informat el Ministeri de Defensa de Rússia en un missatge difós a través de Telegram.

Així, ha apuntat que hi ha hagut gairebé 400 baixes entre les tropes ucraïneses durant l'últim dia en les "operacions" de l'exèrcit que ha aconseguit provocar danys a "bases aèries, arsenals i magatzems de components per a la fabricació de drons".

La província, juntament amb Lugansk, Kherson i Zaporíjia --totes parcialment ocupades des de la invasió--, van ser annexionades l'octubre del 2022 per Rússia, una mesura no reconeguda per part de la comunitat internacional que es va afegir a l'annexió el 2014 de Crimea.