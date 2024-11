Rússia ocupa una altra localitat de Donetsk, a l'est d'Ucraïna

MADRID 18 nov. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Rússia han informat aquest dilluns que l'exèrcit rus ha aconseguit controlar la localitat de Novooleksiivka, situada a l'autoproclamada república de Donetsk, a mesura que continua guanyant terreny en les operacions militars a l'est d'Ucraïna.

El Ministeri de Defensa rus ha indicat en un comunicat que l'exèrcit ha aconseguit "alliberar" la ciutat gràcies a "accions decisives" desenvolupades per unitats del Grup Sud de les forces armades.

Aquestes mateixes brigades han provocat més de 500 baixes entre les files de l'exèrcit ucraïnès, segons ha informat el Ministeri en un comunicat en el qual ha explicat que també han destruït dos tancs, tres vehicles de transport blindats, tres vehicles de combat, sis canons d'artilleria, 18 obusos i un sistema de llançacoets múltiple HIMARS.

Donetsk, juntament amb Kherson, Lugansk i Zaporíjia, totes parcialment ocupades arran de la invasió, van ser annexionades l'octubre del 2022 per Rússia, una mesura no reconeguda per part de la comunitat internacional que es va afegir a l'annexió el 2014 de la península de Crimea per part de Moscou.