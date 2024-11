Rússia s'obre a negociar amb Trump i culpa Biden de voler allargar la guerra a Ucraïna

MADRID 20 nov. (EUROPA PRESS) -

La Presidència de Rússia ha tornat a deixar la porta oberta aquest dimecres a contactes amb el futur president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, i ha acusat l'actual administració nord-americana, encapçalada per Joe Biden, de voler allargar la guerra a Ucraïna.

"El president (Vladímir Putin) ha dit nombroses vegades que està llest perquè hi hagi contactes i negociacions", ha dit el principal portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, en assenyalar que a Moscou no li interessa que el conflicte es "congeli", segons les agències russes.

Moscou culpa Kíiv de la ruptura actual del diàleg, i amplia el focus cap a Washington. Peskov ha dit que Biden fa "tot el possible" perquè no hi hagi cap avenç diplomàtic fins que deixi el poder al gener, en al·lusió al permís per a l'ús de míssils de llarg abast contra territori rus i al possible enviament de mines antipersona.

El Govern de Rússia evita en qualsevol cas relaxar l'ofensiva sobre Ucraïna, iniciada el febrer del 2022 per ordre de Putin. De fet, les ambaixades dels EUA i de diversos països europeus, entre els quals Espanya, han anunciat que tanquen aquest dimecres per por d'un atac aeri massiu.

Peskov ha evitat durant la seva compareixença valorar aquests tancaments --"no és la nostra competència", ha afirmat-- i ha deixat en mans del Ministeri de Defensa qualsevol informació relativa al que Moscou descriu com una "operació militar especial".