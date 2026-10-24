6 morts en una col·lisió entre un minibús i un tren a l'est de Rússia

MADRID 24 oct. (EUROPA PRESS) -
6 persones han mort i una altra ha resultat ferida després d'una col·lisió entre un minibús i un tren de passatgers a la Província Autònoma Hebrea, situada a l'extrem oriental de Rússia, segons ha informat el Ferrocarril de l'Extrem Orient.
"Segons la informació preliminar, 6 persones del minibús han mort en l'accident. Un altre passatger ha resultat ferit de consideració. Els serveis mèdics d'emergència estan treballant al lloc", ha explicat l'organisme rus, citat per l'agència de notícies russa TASS.
El conductor del minibús travessava un pas a nivell malgrat que el semàfor era vermell, i finalment ha xocat amb el tren número 35 de la línia Khabàrovsk 1-Blagovéixtxensk.
El maquinista ha activat el fre d'emergència, però no ha pogut evitar el xoc. Al tren no hi ha hagut ferits ni s'ha produït cap descarrilament. El tren ha reprès la marxa 37 minuts després de l'accident.