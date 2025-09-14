Rússia llança un míssil hipersònic durant les maniobres conjuntes amb Bielorússia

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats russes han anunciat aquest diumenge que han llançat un míssil de creuer hipersònic contra un objectiu al mar de Barentz, a l'oceà Àrtic entre Rússia i Noruega, en el marc de les maniobres militars conjuntes amb Bielorússia i que tenen lloc en un moment de grans tensions per la invasió russa d'Ucraïna i la recent intercepció de drons russos a l'espai aeri d'altres països, com Polònia.
El Ministeri de Defensa de Rússia ha indicat que durant aquestes maniobres, denominades 'Zapad-2025', la "Flota del Nord va llançar un atac amb míssils contra un enemic simulat" i, per això, va efectuar "un tret pràctic d'un míssil hipersònic 'Zircon' contra un objectiu marítim".
"Segons les dades de control objectiu rebudes en temps real, l'objectiu ha estat destruït per un impacte directe", diu un comunicat de l'esmentada cartera ministerial publicat al seu canal de Telegram, en què s'ha afegit que la zona on s'ha fet el llançament havia estat tancada prèviament" al trànsit marítim i aeri civil.
El portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, va ressaltar dijous en roda de premsa que aquestes maniobres, que en part tindran lloc prop de la frontera amb Polònia, "no estan dirigides contra ningú" i va sostenir que s'emmarquen en la "cooperació militar" entre "dos aliats estratègics".