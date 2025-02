Rússia llança l'onada de drons més nombrosa de la guerra contra territori ucraïnès

MADRID 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha denunciat aquest diumenge que Rússia ha llançat durant la nit passada un total de 267 drons d'atac en l'onada més nombrosa des de l'inici de la guerra.

"Cada dia el nostre poble resisteix al terror aeri. En vigílies del tercer aniversari de la guerra a gran escala Rússia ha fet servir 267 drones d'atac contra Ucraïna", ha denunciat Zelenski en un missatge de vídeo publicat a Facebook.

"És l'atac més grans des que els drons iranians van començar a impactar a les ciutats i pobles ucraïnesos. En total, gairebé 1.150 drons, més de 1.400 bombes guiades i 35 míssils de diversos tipus en el total de la setmana", ha revelat.

El mandatari ucraïnès ha aprofitat per expressar el seu agraïment als que treballen dia a dia per repel·lir aquests atacs: aviació, forces antiaèries, unitats de guerra electrònica, grups de foc mòbil de les forces aèries i els que rescaten la gent a terra després dels bombardejos: el servei estatal d'emergències, els metges i la policia".

Zelenski ha recordat que "la guerra continua". "Absolutament tothom que pugui ha d'ajudar amb la defensa antiaèria, per protegir la vida de la gent", ha apel·lat. "Hem de fer tot el possible per acostar una pau duradora i justa per a Ucraïna. Això només és possible amb la unitat de tots els socis. Necessitem la força de tot Europa, la força dels Estats Units, la força de tothom que vulgui una pau fiable", ha argumentat.

L'agència de notícies ucraïnesa Ukrinform ha comptabilitzat 267 atacs de drons Shahed de fabricació iraniana des de dissabte a les 19.00. Les forces armades ucraïneses han derrocat 138 drons Shahed i d'altres tipus, i 119 s'han perdut després de l'impacte.

Rússia, per la seva banda, ha denunciat a través del seu Ministeri de Defensa que una vintena de drons ucraïnesos llançats sobre territori rus han estat "destruïts" durant la nit passada.