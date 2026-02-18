Rússia i l'Iran duran a terme maniobres navals conjuntes al golf d'Oman i l'Índic

MADRID 18 febr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de l'Iran han anunciat que aquest dijous duran a terme maniobres navals conjuntes amb Rússia en aigües del golf d'Oman i la part nord de l'oceà Índic, després que la Guàrdia Revolucionària Islàmica executés uns exercicis militars a l'estret d'Ormuz.
"Les armades de l'Iran i Rússia celebraran demà unes maniobres navals conjuntes al golf d'Oman i el nord de l'oceà Índic", ha dit el vicealmirall Hassan Maqsudlu, portaveu dels exercicis.
Així, ha recalcat que "l'objectiu d'aquestes maniobres és desenvolupar la cooperació marítima conjunta i reforçar les relacions entre les armades de tots dos països a l'hora de dissenyar i executar operacions conjuntes", segons ha recollit la cadena pública iraniana IRIB.
Rússia i l'Iran han reforçat els seus lligams en els últims anys, incloent la signatura el gener del 2025 d'un nou acord d'associació estratègica, un pacte que feia anys que negociaven i que representa les línies mestres de les següents dues dècades de relacions bilaterals.