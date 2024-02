Rússia.- Les autoritats russes lliuren el cos d'Alexei Navalni a la seva mare

MADRID, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats russes han lliurat finalment el cos de l'opositor rus Alexei Navalni a la seva mare. El polític rus va morir el 16 de febrer en una colònia-presó de Sibèria.

"El cos d'Alexei ha estat lliurat a la seva mare. Moltes gràcies a tots els qui ho havien demanat amb nosaltres", ha publicat la portaveu de Navalni Kira Yarmish en un missatge publicat a X.

"Liudmila Ivanovna segueix a Salejard. El funeral segueix pendent. No sabem si les autoritats hi interferiran o si es realitzarà com vol la família i es mereix Alexei. Us n'informarem quan hi hagi notícies", ha afegit.

La mare de Navalni porta una setmana en el dipòsit de cadàvers de Salejard, la ciutat més propera a la presó siberiana de Llop Polar en la qual va morir el seu fill, a l'espera del lliurament del cos.

Yarmish havia informat prèviament que Liudmila ha rebut un certificat de defunció que especifica que Navalni va morir per causes naturals i que li van donar tres hores per accedir a celebrar un funeral "secret" per al seu fill. Ella no ho va acceptar perquè suposaria enterrar-lo a la presó en què va morir, segons Yarmish, que cita la mare de l'opositor.

PUTIN RETÉ EL COS COM A "OSTATGE"

Aquest mateix dissabte, la vídua de Navalni, Yulia Navalnaya, ha acusat al president rus, Vladimir Putin, de mantenir el cos com a "ostatge" i d'incórrer en nombrosos xantatges per intentar un "funeral secret", la qual cosa demostra per a ella que és "fals" que el mandatari compleixi les premisses cristianes que diu tenir en actes públics.

Més d'una setmana després de la defunció de Navalni, "la seva mort no ha estat suficient per a Putin", ha lamentat la seva vídua, en un vídeo en què assegura que ara les autoritats "es burlen" i "fan xantatge" a la mare, amenaçant-la amb enterrar el cos a la presó on va perdre la vida.

Navalnaya ha subratllat que "Putin és l'únic responsable" de l'actual situació, qui dona les ordres, "el mateix al qui li agrada demostrar que és un devot cristià". El vídeo mostra, de fet, al president en diversos actes públics vinculats a l'església ortodoxa.

"Ja sabíem que la fe de Putin era falsa, però ara s'ha vist més clarament que mai", ha dit la vídua, que considera que "cap veritable cristià faria el que Putin està fent amb el cos d'Alexei". Considera que incorre fins i tot en el "satanisme".

Per aquest motiu, ha reclamat que la família pugui recuperar "sense condicions" el cos: "El vas torturar en vida i ara el segueixes torturant en mort".

Navalnaya ha aprofitat per vincular aquesta suposada falsa religiositat de Putin amb la invasió iniciada sobre Ucraïna, de què aquest dissabte es compleixen precisament dos anys.

"Dius que lluites contra el mal occidental que interfereix en els nostres valors tradicionals, però només mates. Bombardeges civils de nit, amb míssils consagrats en esglésies", ha criticat en la seva al·locució.