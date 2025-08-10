Rússia intercepta més de 120 drons ucraïnesos a diverses regions del país, sis dels quals volaven cap a Moscou

MADRID 10 ago. (EUROPA PRESS) -
Les forces de la Defensa aèria russa han tombat durant la matinada d'aquest diumenge un total de 121 vehicles aeris no tripulats ucraïnesos a diferents regions del país, bona part dels quals tenien com a objectiu Crimea, Briansk i Bélgorod, entre altres regions, segons han informat les autoritats del Kremlin.
"Durant la nit del 9 d'agost a les 20.00 i fins a les 06.10 de Moscou del 10 d'agost, els sistemes d'alerta de defensa aèria van destruir i van interceptar 121 vehicles aeris no tripulats de tipus aeronàutic ucraïnesos", ha assenyalat el Ministeri de Defensa de Rússia en un missatge a Telegram.
La majoria d'aquests dispositius (29) han estat neutralitzats sobre territori de krai de Krasnodar. Així mateix, quinze vehicles aeris del mateix tipus han estat detinguts a la zona de Crimea, tretze sobre la regió de Briansk, dotze sobre la regió de Bélgorod, nou a Vorónej, i vuit més a cadascuna de les regions de Saràtov, Stàvropol.
A més, a la regió de Kaluga han estat derruïts set dispositius, sis més sobre Tula, uns altres cinc a Rostov, quatre a la regió de Riazan i unes altres dues sobre les aigües del mar d'Azov. Finalment, la defensa aèria russa ha interceptat i derrocat un dron més a cadascuna de les regions de Smolensk, Oriol i Tver.
Aquests atacs arriben en un moment d'elevada incertesa internacional en el qual tant la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, com algunes de les principals potències europees han reclamat aquest dissabte en un comunicat conjunt veu per a Ucraïna en la reunió del pròxim divendres entre els presidents dels Estats Units i Rússia, Donald Trump i Vladímir Putin, respectivament.