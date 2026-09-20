Rússia intercepta gairebé 200 drons ucraïnesos sobre Moscou en un atac que danya una refineria de petroli

Dmytro Smolienko / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 20 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Moscou, Serguéi Sobianin, ha informat aquest diumenge d'una nova onada d'atacs amb drons procedents d'Ucraïna contra la capital russa, que han causat danys a les instal·lacions d'una refineria de petroli de la ciutat sense que s'hagin registrat víctimes mortals ni ferits de gravetat fins al moment.
Segons les estimacions de l'alcalde, i recollides per l'agència TASS, les defenses russes antiaèries han neutralitzat almenys 186 drons en els accessos a la capital des de les primeres hores de la mitjanit del diumenge.
"S'han derrocat un total de 35 drons més. Els equips d'emergència estan treballant a les zones on van caure els fragments", ha detallat Sobianin en una publicació a les seves xarxes socials, on ha anat informant a poc a poc sobre l'arribada dels drones de l'Exèrcit ucraïnès.