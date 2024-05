Rússia farà maniobres militars amb ús d'"armes nuclears no estratègiques"

Els exercicis arriben per ordre de Putin a causa les "afirmacions provocatives i amenaces" d'Occident

Les autoritats de Rússia han anunciat aquest dilluns els preparatius per a unes maniobres militars que inclouran pràctiques sobre l'ús d'"armes nuclears no estratègiques" pel que descriuen com "afirmacions provocatives i amenaces" per part de "funcionaris occidentals".

El Ministeri de Defensa rus ha assenyalat en un comunicat publicat en el seu compte de Telegram que l'exercici es farà per ordre del president, Vladímir Putin, per "augmentar la preparació de les forces nuclears no estratègiques de cara a missions de combat".

Així, ha recalcat que "l'Estat Major (de les Forces Armades) ha engegat els preparatius per dur a terme aquestes maniobres en un futur pròxim amb míssils del Districte Militar Sud i la participació de l'aviació i les forces de l'Armada".

"Durant les maniobres es duran a terme un seguit d'activitats per practicar la preparació i l'ús d'armes nuclears no estratègiques", ha manifestat, abans d'incidir que l'objectiu és "mantenir la preparació del personal i l'equipament" per "garantir de manera incondicional la integritat territorial i la sobirania de l'Estat rus".