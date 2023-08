Una explosió a un magatzem de pirotècnia d'una planta industrial de Rússia deixa almenys 45 ferits

MADRID, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

Una violenta explosió a un magatzem d'una planta industrial que guardava material pirotècnic a la ciutat de Sergei Poseu, situada al nord-est Moscou, ha deixat aquest dimecres almenys 45 ferits, cinc d'ells en estat greu per cremades.

Sis persones es troben en vigilància intensiva, cinc d'elles amb cremades al 100 per cent del seu cos, mentre que almenys tres persones han estat rescatades de sota dels enderrocs i es troben en estat greu, ha recollit l'agència de notícies TASS.

El governador de la regió de Moscou, Andrei Vorobiov, ha precisat al seu canal de Telegram que pot haver-hi cinc persones més desaparegudes. De la resta de ferits, un total de 17 han estat traslladades a hospitals per ser tractats per lesions lleus.

El representant de districte de la ciutat, Dimitri Akulov, ha indicat al seu perfil de Telegram que l'explosió es va produir a les 10.40 hores (hora local) prop de la sala de calderes, després que els serveis d'emergència evacuessin els edificis propers.

L'explosió, segons les primeres dades, hauria estat provocada per un "factor humà", si bé de moment es desconeixen les causes del sinistre. Almenys 20 immobles han patit danys per trencament de finestres, entre ells un complex esportiu i diverses escoles.

El president del Comitè de la Duma Estatal sobre Construcció i Habitatge i Serveis Públics, Sergei Pajomov, ha indicat al seu perfil de Telegram que la causa de l'explosió és una presumpta "violació" del sistema de seguretat de la planta.

En aquest sentit, les autoritats han obert una investigació en virtut de l'article 217 del Codi Penal rus. L'empresa PiroRoss, que llogava el magatzem, està en procés de fallida, ha informat l'agència de notícies Interfax.