La portaveu d'Exteriors russa: "Tant de bo haguessin sabut tan ràpid qui va matar Kennedy"



La portaveu del Consell de Seguretat dels Estats Units, Adrienne Watson, ha insistit aquest diumenge en què Ucraïna "no té res a veure en absolut" amb l'atemptat de divendres al pavelló Crocus City Hall de Moscou, que ha deixat fins ara 137 morts i més de 100 ferits.

Watson, en declaracions a la cadena ABC, ha recordat que Estat Islàmic n'ha assumit la responsabilitat, i ha tret importància a que els quatre sospitosos de l'atac, detinguts dissabte, s'estiguessin dirigint a la frontera amb Ucraïna en el moment de l'arrest.

"L'únic responsable d'aquest atac és Estat Islàmic. Ucraïna no té res a veure en absolut amb el que ha ocorregut, no hi ha proves d'això i ha estat la filial jihadista del Jorasan la responsable del que ha ocorregut", ha declarat Watson en relació a la branca d'Estat Islàmic per a Afganistan i Pakistan.

En resposta a aquestes declaracions, la portaveu del Ministeri d'Exteriors de Rússia, Maria Zajarova, ha ironitzat per la certesa exhibida pels Estats Units.

"Tant de bo haguessin sabut tan ràpid qui va matar el president Kennedy", ha manifestat Zajarova en un missatge publicat en el seu compte de Telegram en relació a l'assassinat del president nord-americà John Fitzgerald Kennedy el 1963, un magnicidi sobre el qual ha pesat l'ombra d'una conspiració que va envoltar l'home que la investigació posterior va determinar com el seu assassí, Lee Harvey Oswald.

"Però no, durant 60 anys no han sabut qui el va matar. Igual va ser Estat Islàmic també", ha dit Zajarova abans d'avisar que, fins que conclogui la investigació sobre l'atac terrorista, "qualsevol frase de Washington que justifiqui Kíev ha de considerar-se com a prova", en assegurar que "els demòcrates liberals nord-americans porten anys finançant les activitats terroristes d'Ucraïna".