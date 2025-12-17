Rússia diu que les propostes d'Ucraïna al pla dels EUA revelaran la seva voluntat de pau

El Kremlin subratlla que la seva posició sobre un desplegament de tropes internacionals és clara però es pot discutir
MADRID, 17 des. (EUROPA PRESS) -
El Kremlin ha afirmat aquest dimecres que les propostes presentades per Kíiv al pla de pau plantejat pels Estats Units (EUA) en els últims contactes, en què participen els socis europeus d'Ucraïna, demostraran si tenen intenció d'arribar a un acord per posar fi a la invasió russa.
"Tot serà clar quan veiem els documents de les converses entre nord-americans, europeus i ucraïnesos", ha dit el portaveu de la Presidència russa, Dmitri Peskov, preguntat sobre unes paraules del president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, en les quals va sostenir que tant Kíiv com Moscou tenen la voluntat d'arribar a un acord de pau.
"No faria prediccions o faria valoracions ara mateix", ha assenyalat Peskov, qui ha apuntat a més que l'enviat dels EUA, Steve Witkoff, "té l'oportunitat d'entendre millor" la posició de Moscou sobre la situació cada vegada que es mantenen "nous contactes".
Així mateix, ha reiterat que el posicionament de Rússia sobre el possible desplegament de tropes internacionals a Ucraïna a partir d'un acord de pau "és ben sabuda, absolutament consistent i clara", si bé ha ressenyat que "és un assumpte que es pot discutir", segons l'agència TASS.
El portaveu del president rus, Vladímir Putin, ha advertit a més que qualsevol sanció nova dels EUA sobre Moscou "seria negativa per a una millora de les relacions, òbviament", arran de les informacions sobre la possibilitat que Washington imposi més mesures contra el sector energètic rus si no hi ha un acord.