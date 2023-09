Rússia destrueix tres drons ucraïnesos sobre les regions de Moscou, Kaluga i Tver

MADRID, 5 set. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Defensa de Rússia ha anunciat aquest dimarts que han abatut un dron de l'exèrcit ucraïnès a la regió de Moscou i dos més a la de Kaluga i Tver, prop de la capital.

"El matí del 5 de setembre, s'ha frustrat un intent del règim de Kíiv de cometre un atac terrorista amb un vehicle aeri no tripulat contra diversos objectius a Rússia (...) ha estat destruït pels mitjans de defensa aèria en territori del districte d'Istra a la regió de Moscou", ha comunicat el ministeri a través del seu canal oficial de Telegram.

A més a més, ha informat sobre la destrucció de dos drons a la regió de Kaluga i la de Tver, totes dues prop de Moscou.

Les autoritats russes han denunciat aquests dies diversos atacs amb drons sobre diferents zones. Tot i que la majoria se circumscriuen a regions pròximes a la frontera, el radi d'abast s'ha ampliat tal com demostren el cas de Pskov o els incidents registrats a la capital, Moscou.

Per la seva banda, les autoritats d'Ucraïna van reconèixer divendres per primera vegada que un dels seus darrers atacs amb drons es va orquestrar des de territori rus i no pas ucraïnès, en concret una operació llançada aquesta setmana contra una base aèria de la regió de Pskov.