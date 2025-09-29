Rússia destrueix prop de 85 drons de l'exèrcit d'Ucraïna al seu territori

Kíiv destrueix 23 dels més de 30 aparells no tripulats russos durant les últimes hores
MADRID, 29 set. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Rússia han anunciat aquest dilluns la destrucció de prop de 85 drons llançats per les tropes d'Ucraïna, enmig de la guerra iniciada el febrer del 2022, sense que fins ara hi hagi informació sobre víctimes o danys materials.
"En total, els sistemes de defensa aèria han interceptat i destruït durant la nit 84 aparells aeris no tripulats ucraïnesos", ha dit el Ministeri de Defensa rus en un missatge a Telegram, en què ha especificat els punts on han abatut els 78 drons.
Així, ha afirmat que 24 han estat destruïts a Briansk, als quals se sumen 21 a Bélgorod, nou a Vorónej i Smolensk, set a Kaluga, quatre a Moscou, tres a Oriol i un a Kursk, sense detalls sobre els llocs on han estat interceptats els altres sis aparells.
L'exèrcit ucraïnès encara no s'ha pronunciat sobre aquests atacs, en el marc del conflicte desencadenat per la invasió russa, iniciada el 24 de febrer del 2022 per ordre del president de Rússia, Vladímir Putin.
D'altra banda, la Força Aèria ucraïnesa ha indicat en un comunicat que els seus sistemes de defensa aèria han destruït 23 dels 32 drons llançats per Rússia durant les últimes hores, també sense pronunciar-se sobre possibles víctimes, si bé ha confirmat que nou aparells han aconseguit impactar altres punts del país europeu.