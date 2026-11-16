Rússia destrueix més de 1.330 drons ucraïnesos en una sola nit

MADRID 16 nov. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Rússia han anunciat aquest dilluns que han destruit 1.336 drons de l'exèrcit ucrainès aquest diumenge a la nit, la qual cosa suposa la xifra més alta de drons abatuts en un sol dia des de l'esclat de la guerra després de la invasió de Rússia el 2022.
Segons ha detallat el Ministeri de Defensa rus en un comunicat, els sistemes de defensa antiaèria han interceptat i destruït els aparells no tripulats sobre setze regions i territoris, entre els quals Moscou, Tver, Bélgorod, Briansk, Kursk, Kaluga, Tula, Riazan, Oriol, Vorónej, Vladímir, Smolensk, Nijni Nóvgorod, Rostov, Krasnodar i la península de Crimea, i també als mars d'Azov i Negre.
Per la seva banda, l'alcalde de la capital russa, Serguei Sobianin, ha declarat que uns 600 vehicles aeris no tripulats es dirigien cap a la regió de Moscou entre les 17.00 hores de diumenge i les 08.00 hores d'aquest dilluns (hora local).
"La majoria han estat abatuts pel sistema de defensa aèria del Ministeri de Defensa a llarga distància", ha assenyalat Sobianin, el qual ha confirmat que uns 191 aparells més s'han neutralitzat quan s'acostaven directament a la ciutat de Moscou, sense que a hores d'ara hagin transcendit dades sobre víctimes o danys materials.
Aquest atac supera l'anterior registre del passat 29 d'octubre, quan les defenses antiaèries russes van informar de la destrucció de 1.214 drons ucraïnesos en una sola nit en l'ofensiva aèria entre tots dos països.