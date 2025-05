Rússia destaca la "solidaritat" de Corea del Nord amb la invasió d'Ucraïna

MADRID 28 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari del Consell de Seguretat i exministre de Defensa de Rússia, Serguei Xoigú, ha donat les gràcies aquest dimecres a les autoritats de Corea del Nord i ha destacat la "solidaritat" de Pyongyang en qüestions de política internacional, inclosa la invasió d'Ucraïna.

"Vull donar les gràcies als meus amics coreans per la seva solidaritat amb Rússia en tots els problemes de la política mundial i especialment en l'afer d'Ucraïna, el més rellevant per a nosaltres en aquest moment", ha declarat després de reunir-se amb el ministre de Seguretat Estatal nord-coreà, Ri Chang-dae, a Moscou.

Així, ha destacat la posició de Corea del Nord respecte a Rússia, especialment des de l'annexió de Crimea el 2014, i ha defensat l'annexió de les províncies ucraïneses de Kherson, Zaporíjia, Lugansk i Donetsk, que no ha estat reconeguda per Ucraïna ni per la comunitat internacional.

"Això mostra el caràcter independent de la política de Corea del Nord, basada en la seva pròpia manera d'entendre la justícia", ha dit Xoigú durant una conferència de premsa, segons informacions recollides per l'agència de notícies Interfax.

Ri encapçala una delegació que dilluns va partir des de Pyongyang, la capital del país, i que participarà en un seguit de reunions a Moscou, segons informacions de l'agència nord-coreana de notícies KCNA.

El Consell de Seguretat rus va indicar la setmana passada que Xoigú participaria en la cimera, a la qual també assistiran representants en matèria de seguretat de l'Índia, l'Iran i altres països --i que se celebrarà entre els dies 28 i 29 de maig--.