Rússia deixa en suspens la incorporació europea a les negociacions sobre Ucraïna

MADRID 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Rússia ha desmentit aquest divendres que hagi arribat a un acord amb la mediació nord-americana sobre una possible incorporació europea a la pròxima ronda de negociacions sobre Ucraïna.
Tot i que el negociador nord-americà i gendre del president Donald Trump, Jared Kushner, ha publicat a les xarxes socials que Rússia i Ucraïna han acordat "ampliar la pròxima ronda de negociacions per incloure-hi els socis europeus", el Ministeri d'Exteriors rus ha replicat que no en té constància.
"Segons la informació que disposa el Ministeri d'Afers Exteriors rus, aquest assumpte no s'ha tractat durant les negociacions a Moscou" entre Kushner, el també enviat nord-americà Steve Witkoff i la part russa, ha respost la portaveu d'Exteriors, Maria Zakhàrova.
El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, tampoc no ha volgut concretar aquesta possibilitat llevat que Europa emeti algun tipus d'informació.
"Un cop comprenguem les seves veritables intencions i voluntat de contribuir al procés de pau, podrem prendre una decisió respecte a fer un diàleg sobre la solució del conflicte ucraïnès en un format ampliat", ha dit en unes declaracions recollides per l'agència russa Interfax.
L'expresident rus Dmitri Medvédev ha manifestat que ara mateix "Europa encara no hi està convidada" i s'ha adreçat a la cap diplomàtica de la UE, Kaja Kallas, que hores abans ha reclamat un lloc en les negociacions i s'ha queixat que Moscou no vol "ningú fort" a la taula.
"No la vol ningú", ha declarat Medvédev, "no pas perquè sigui una negociadora forta, sinó perquè és estúpida".