Rússia descarta "patògens d'alt risc" després d'observar als contactes de la investigadora morta, segons l'OMS

Xinhua News / Europa Press - Arxiu
MADRID, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats russes han comunicat a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que no han registrat cap cas de pesta pulmonar a l'óblast d'Irkutsk ni tampoc han detectat "patògens d'alt risc" entre els contactes de la investigadora morta en un accident de laboratori en Shèlejov, Sibèria, una vegada conclosa l'observació mèdica de tots ells.
"En resposta a la sol·licitud de verificació de l'OMS realitzada en el marc del Reglament Sanitari Internacional, les autoritats sanitàries russes han comunicat que no s'ha registrat cap cas de pesta recentment a la regió d'Irkutsk", ha informat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicat.
El mateix recull que les institucions de la Federació Russa han assegurat haver dut a terme "una investigació epidemiològica", així com han aplicat "mesures de prevenció i control" i s'han "sotmès a observació mèdica i a proves als contactes identificats" de la morta.