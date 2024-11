Rússia descarta un contacte entre Putin i Biden però obre la porta a parlar amb Trump

MADRID 7 nov. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha descartat que es pugui produir un contacte telefònic entre el president rus, Vladímir Putin, i el seu homòleg nord-americà, Joe Biden, abans del traspàs de poder a la Casa Blanca el 20 de gener, tot i que sí ha obert la porta a que hi hagi una conversa amb el vencedor de les eleccions de dimarts, el republicà Donald Trump.

La comunicació entre Biden i Putin està trencada arran de la invasió a Ucraïna, però Trump ha insistit durant la campanya que es veu capaç de resoldre aquest i altres conflictes internacionals. El magnat fins i tot es va oferir a parlar amb el president rus, amb qui ja va coincidir durant la seva primera etapa a la Casa Blanca.

Sobre una possible trucada abans de la investidura del gener, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha dit que "no està exclòs". En aquest sentit, ha recordat que el mateix Trump "va dir que trucaria a Putin abans de la presa de possessió", si bé ha volgut deixar clar que a hores d'ara no hi ha hagut contactes amb l'equip del virtual president electe nordamericà.

El ministre d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, també ha dit durant una visita oficial al Kazakhstan que Moscou "no ha rebutjat mai contactes amb ningú", des de la premissa que "parlar sempre és millor que estar aïllat". Creu, en qualsevol cas, que correspon a Washington adoptar la iniciativa, segons informen les agències russes.

Lavrov, que veu marge per acostar posicions si l'altra part ho planteja de manera "honesta" i "sense exigències", ha promès que Moscou concedirà el plàcet a l'ambaixador que la futura administració nord-americana triï per enviar a la capital russa.