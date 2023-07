Rússia descarta una altra mobilització després de la retirada del Grup Wagner al front

MADRID, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Rússia han negat aquest dilluns que hi hagi la necessitat d'una nova mobilització arran de la retirada dels membres del Grup Wagner de diverses línies de front a Ucraïna a causa de la breu rebel·lió protagonitzada el 24 de juny pel seu cap, Ievgueni Prigojin.

El president del Comitè de Defensa de la Duma Estatal, Andrei Kartapolov, ha recalcat que "no caldrà una altra onada de mobilització", abans de subratllar que el president de Rússia, Vladímir Putin, ho havia dit prèviament "de manera clara i específica".

"Hi ha un procés planificat de reclutament de personal militar amb contracte, una formació planificada de formacions i unitats, incloses les reserves, a més del seu entrenament", ha dit, a banda de reiterar que "no hi ha cap necessitat d'una mobilització avui dia ni en el futur".

En aquest sentit, ha sostingut en unes declaracions concedides a l'agència russa de notícies TASS que "no hi ha una amenaça de descens del potencial de combat, ni a mitjà ni a llarg termini". "En el moment de la rebel·lió, no hi havia treballadors del Grup Wagner al front. Eren als campaments. L'ofensiva (ucraïnesa) ha estat repel·lida pràcticament sense la seva participació", ha resolt.

Prigojin va encapçalar el 24 de juny una rebel·lió amb l'avanç de les seves forces cap a la capital, Moscou, si bé hores després es va arribar a un acord que va implicar el replegament dels membres del Grup Wagner, la seva possible integració a l'exèrcit i la retirada dels càrrecs per als implicats. A més a més, Prigojin s'ha hagut de traslladar a Bielorússia.