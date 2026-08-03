Rússia denuncia la mort de sis persones i desenes de ferits en nous atacs ucraïnesos

Europa Press/Contacto/Viacheslav Madiievskyi
MADRID, 3 ago. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats russes han denunciat aquest dilluns la mort d'almenys sis persones, així com de diversos ferits, com a conseqüència dels nous atacs de les forces ucraïneses llançats durant les últimes hores, que han tingut com a objectius des d'un centre de vigilància en Crimea a una universitat a Bélgorod.
El governador de la província de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, ha informat de la mort de tres persones a la localitat rural d'Arjipo-Ósipovka, prop de la ciutat de Gelendzhik, situada a la vora del mar Negre.
Per la seva banda, el governador de Crimea, Sergei Aksionov, ha informat de la mort d'altres tres persones, a més de dos ferits més, com a conseqüència d'un nou "bàrbar" atac de les Forces Armades d'Ucraïna, que en els últims dies han intensificat les seves operacions en aquesta península.