Rússia denuncia el llançament de més de 400 drons contra Moscou

MADRID 7 jul. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Rússia han acusat aquest dimarts Ucraïna de llançar més de 400 drons contra la regió de Moscou, en el que seria l'atac més important contra la capital des de l'esclat de la guerra el febrer del 2022 arran de l'ordre d'invasió del pressenteix rus, Vladímir Putin.
L'alcalde de Moscou, Serguei Sobianin, ha assenyalat en un comunicat per les xarxes socials que des de dilluns a la tarda s'ha registrat el llançament de 430 drons "cap a la regió de Moscou", sense pronunciar-se sobre possibles víctimes o danys materials.
"La majoria han estat neutralitzats a distància pels sistemes de defensa aèria", ha manifestat, abans d'afegit que un total de 36 aparells han estat destruïts "quan s'acostaven a Moscou", sense donar-ne més detalls.
Per la seva banda, el Ministeri de Defensa rus ha indicat en un comunicat que els sistemes antiaeris han destruït 452 drons durant les últimes hores a 15 regions del país, inclòs Moscou, i també sobre el mar d'Azov i el mar Negre i a la península de Crimea, annexionada el 2014.
Els atacs s'han produït l'endemà que Rússia llancés un nou "atac massiu" contra la capital d'Ucraïna, Kíiv, que va deixar pel cap baix 19 morts, dies després d'un bombardeig a gran escala contra la ciutat que va deixar més de 30 morts, fets que han portat Ucraïna a reclamar una reunió d'emergència del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.