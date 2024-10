Rússia denuncia un intent d'incursió a la regió de Briansk, fronterera amb Ucraïna

MADRID 28 oct. (EUROPA PRESS) -

El Servei Federal de Seguretat (FSB) de Rússia ha denunciat aquest dilluns que un grup de persones armades ha intentat penetrar des d'Ucraïna a la regió de Briansk, tot i així no ho han aconseguit i quatre dels "sabotejadors" han estat "eliminats".

L'atac es va produir diumenge a la zona de Klimovski, segons el relat oficial recollit per l'agència Interfax. El governador de Briansk, Alexander Bogomaz, ja havia denunciat els intents d'incursió d'un grup armat i havia donat per fet que no havien tingut èxit.

Les autoritats de Rússia han reforçat la vigilància a la frontera ucraïnesa per evitar l'obertura de nous fronts arran de la incursió a principis d'agost sobre Kursk, una regió limítrofa a Briansk. En el cas de Kursk, les forces ucraïneses van aconseguir entrar en territori rus i, de fet, l'ofensiva a la zona continua oberta.

El Ministeri de Defensa també ha informat de la intercepció de més d'una vintena de drons en aquestes regions, sis dels quals a Briansk.