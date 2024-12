Rússia denuncia un atac aeri ucraïnès contra la ciutat de Kazan que no ha deixat víctimes

Ucraïna denuncia més d'un centenar d'atacs russos contra el país en les últimes hores i dos morts en els bombardejos de divendres a Kherson

MADRID, 21 des. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats locals de la ciutat russa de Kazan han denunciat aquest dissabte un atac aeri ucraïnès amb no menys de vuit avions no tripulats carregats amb explosius que no ha deixat víctimes entre la població.

El servei de premsa de la república russa del Tatarstan, de la qual Kazan és capital, ha constatat impactes a diversos llocs de la ciutat, entre els quals una empresa industrial, una altra sobre un riu i sis detonacions en una zona residencial.

Les explosions han provocat incendis als barris de Sovetski i Kirovski i obligat tant a una "evacuació selectiva" a les escoles de la ciutat com a l'aplicació de "restriccions temporals" en l'aeroport de Kazan, segons el comunicat recollit per l'agència de notícies russa TASS.

MÉS DE CENT DRONS RUSSOS CONTRA UCRAÏNA

L'exèrcit d'Ucraïna, per la seva banda, ha denunciat el llançament de més d'un centenar d'avions no tripulats d'atac russos contra el país durant aquesta passada matinada, dels quals "una gran part van ser derrocats".

Les forces aèries d'Ucraïna, en un comunicat publicat en el seu compte de Telegram, han confirmat atacs, que de moment han deixat un nombre encara per concretar de ferits, contra les regions de Poltava, Sumi, Khàrkiv, Kíiv, Txerníhiv, Jitómir, Donetsk, Dnipropetrovsk i Zaporíjia.

"A les regions de Zaporíjia i Khàrkiv, els vehicles aeris no tripulats derrocats van danyar cases privades i de diversos apartaments, propietats i automòbils dels ciutadans; les víctimes reben assistència", ha afegit l'exèrcit, sense donar de moment més detalls.

D'altra banda, les autoritats de Kherson han proporcionat finalment un recompte dels atacs del divendres passat per les forces russes, particularment intensos, que han deixat almenys dos morts i onze ferits en aquesta regió del sud del país, pròxima a la Crimea sota control rus.

L'administrador regional ucraïnès, Oleksandr Prokudin, ha confirmat concretament que la regió ha estat escenari d'atacs contra 42 localitats que han saldat amb importants danys materials en la infraestructura i edificis residencials, garatges i magatzems.